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Feuerwehr Neuss

FW-NE: Fahrzeugvollbrand im Hafengebiet | Fahrer unverletzt

FW-NE: Fahrzeugvollbrand im Hafengebiet | Fahrer unverletzt
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Neuss (ots)

In der Nacht zu Sonntag, den 24.05.2026, wurde die Feuerwehr Neuss um 01:15 Uhr zu einem Fahrzeugbrand auf den Willy-Brandt-Ring alarmiert.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand ein Pkw in Vollbrand. Der Fahrer hatte das Fahrzeug zu diesem Zeitpunkt bereits selbstständig verlassen und sich in Sicherheit gebracht. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr leitete umgehend die Brandbekämpfung ein, ein Team ging unter Atemschutz vor und löschte den brennenden Pkw ab.

Im Anschluss an die Löscharbeiten wurde das Fahrzeug mit einer Wärmebildkamera kontrolliert. Die Einsatzstelle wurde gegen den fließenden Verkehr abgesichert und nach Abschluss der Maßnahmen an die Polizei übergeben.

Die Brandursache ist derzeit unklar und Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Neuss
Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0174 2043398
E-Mail: presse@feuerwehr-neuss.de
https://feuerwehr-neuss.de

Original-Content von: Feuerwehr Neuss, übermittelt durch news aktuell

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