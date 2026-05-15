Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Alpen - Verkehrsunfall mit lebensgefährlich verletztem Fußgänger

Alpen (ots)

In der Nacht zum Freitag stellten Polizeibeamte im Rahmen ihrer Streifenfahrt gegen kurz nach ein Uhr auf der Straße Am Schöttroy einen am Straßenrand mit Warnblinklicht stehenden Pkw fest.

Bei der Nachschau des Grundes stellten die Beamten fest, dass sich kurz zuvor ein Verkehrsunfall zwischen dem Pkw und zwei Fußgängern ereignet hat.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge befuhr der 29- jährige Fahrzeugführer aus Sonsbeck die Straße Schöttroy in Richtung Dorfstraße.

Hierbei erfasste in Höhe der Hausnummer 41 zwei Fußgänger, einen 31-jährigen Mann und eine 29-jährige Frau jeweils aus Alpen , die mit einer 26-jährigen Alpenerin in gleicher Fahrtrichtung am rechten Fahrbahnrand entlang liefen.

Der 31-Jährige erlitt durch den Zusammenstoß lebensgefährliche Verletzungen. Ein Rettungshubschraube brachte ihn zur weiteren Versorgung in eine Spezialklinik.

Die 29- jährige Alpenerin erlitt schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen. Die weitere ärztliche Versorgung übernahm ein nahegelegenes Krankenhaus.

Es ergaben sich Hinweise auf den Konsum alkoholischer Getränke, weswegen dem 29- jährigen Fahrzeugführer im weiteren Verlauf durch einen hinzugezogenen Arzt auf einer Polizeiwache eine Blutprobe entnommen wurde.

Die Unfallaufnahme unterstützte ein spezialisiertes Unfallaufnahmeteam aus Düsseldorf.

Der Pkw, ein Skoda Yeti, wurde sichergestellt.

Die Ermittlungen dauern an.

/cd

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