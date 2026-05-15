PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Wesel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Alpen - Verkehrsunfall mit lebensgefährlich verletztem Fußgänger

Alpen (ots)

In der Nacht zum Freitag stellten Polizeibeamte im Rahmen ihrer Streifenfahrt gegen kurz nach ein Uhr auf der Straße Am Schöttroy einen am Straßenrand mit Warnblinklicht stehenden Pkw fest.

Bei der Nachschau des Grundes stellten die Beamten fest, dass sich kurz zuvor ein Verkehrsunfall zwischen dem Pkw und zwei Fußgängern ereignet hat.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge befuhr der 29- jährige Fahrzeugführer aus Sonsbeck die Straße Schöttroy in Richtung Dorfstraße.

Hierbei erfasste in Höhe der Hausnummer 41 zwei Fußgänger, einen 31-jährigen Mann und eine 29-jährige Frau jeweils aus Alpen , die mit einer 26-jährigen Alpenerin in gleicher Fahrtrichtung am rechten Fahrbahnrand entlang liefen.

Der 31-Jährige erlitt durch den Zusammenstoß lebensgefährliche Verletzungen. Ein Rettungshubschraube brachte ihn zur weiteren Versorgung in eine Spezialklinik.

Die 29- jährige Alpenerin erlitt schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen. Die weitere ärztliche Versorgung übernahm ein nahegelegenes Krankenhaus.

Es ergaben sich Hinweise auf den Konsum alkoholischer Getränke, weswegen dem 29- jährigen Fahrzeugführer im weiteren Verlauf durch einen hinzugezogenen Arzt auf einer Polizeiwache eine Blutprobe entnommen wurde.

Die Unfallaufnahme unterstützte ein spezialisiertes Unfallaufnahmeteam aus Düsseldorf.

Der Pkw, ein Skoda Yeti, wurde sichergestellt.

Die Ermittlungen dauern an.

/cd

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1050
Fax: 0281 / 107-1055
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Wesel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Wesel
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Wesel
Alle Meldungen Alle
  • 13.05.2026 – 09:23

    POL-WES: Moers - Versuchter Raubüberfall auf Kiosk - Polizei sucht Zeugen

    Moers (ots) - Am Dienstagvormittag (12.05.) kam es gegen 08:25 Uhr zu einem versuchten Raubüberfall auf ein Kiosk an der Kirschenallee. Ein bislang unbekannter Mann hatte hierfür zunächst versucht sich über den verschlossenen Eingang, der nur für Befugte vorgesehen ist, Zutritt zum Kiosk zu verschaffen. Der Verkauf erfolgt grundsätzlich nur über ein zur ...

    mehr
  • 13.05.2026 – 08:34

    POL-WES: Moers - Zeugensuche nach Einbruch in Lebensmittelmarkt

    Moers (ots) - Heute Morgen (13.05.) drangen unbekannte Täter zwischen 04:00 Uhr und 04:20 Uhr in einen Lebensmittelmarkt auf der Homberger Straße ein. Die Unbekannten öffneten gewaltsam die Schiebetür des Haupteingangs. Der Glaseinsatz war zerbrochen und die Tür nicht mehr in der Verankerung. Im Bereich der Kassen öffneten die Täter Behältnisse für Tabakwaren. Ob sie Beute machten, ist derzeit Gegenstand der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren