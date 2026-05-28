Feuerwehr Neuss

FW-NE: Schwelbrand in Wohnhaus | Feuerwehr öffnet Kabelschächte unter Atemschutz

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Neuss (ots)

Am Dienstag, den 26.05.2026, wurde die Feuerwehr Neuss gegen 14:02 Uhr zu einem ausgelösten Heimrauchmelder in einem Wohnhaus an der Ewald-Malzburg-Straße im Ortsteil Allerheiligen alarmiert. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte eine Verrauchung im Hausanschlussraum fest. Grund hierfür war ein Schwelbrand im Bereich der Elektroverteilung.

Ein Team ging unter Atemschutz in das Gebäude vor und suchte die Brandstelle mittels Wärmebildkamera. Da sich der Schwelbrand im Bereich von Kabelschächten und der Elektroinstallation befand, mussten mehrere Wand- und Verkleidungsbereiche manuell geöffnet werden, um an die betroffenen Stellen zu gelangen.

Die Arbeiten gestalteten sich aufwendig: Über mehrere Stunden wurden Kabelschächte und angrenzende Bereiche unter Atemschutz kontrolliert und geöffnet. Bei Außentemperaturen von knapp 30 Grad stellte dies eine zusätzliche körperliche Belastung für die eingesetzten Kräfte dar.

Nachdem die betroffenen Bereiche freigelegt waren, konnte der Schwelbrand abgelöscht werden. Anschließend wurden umfangreiche Kontrollmaßnahmen sowie eine spätere Brandnachschau durchgeführt, um versteckte Glutnester auszuschließen. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde die Einsatzstelle an den Eigentümer übergeben, verbunden mit der Auflage, die gesamte elektrische Anlage durch eine Fachfirma überprüfen zu lassen.

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