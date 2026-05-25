Feuerwehr Neuss

FW-NE: Mehrere Personen im Rhein | Einsatz am Sporthafen in Neuss Grimlinghausen

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Neuss (ots)

Am Montagabend, den 25.05.2026, wurde die Feuerwehr Neuss gegen 17:28 Uhr an den Rhein auf Höhe Stromkilometer 736 im Bereich des Sporthafens Neuss alarmiert. Gemeldet waren mehrere Personen im Rhein.

Beim Eintreffen des Rettungsbootes der Feuerwehr hatten die insgesamt sechs betroffenen Personen den Rhein bereits selbstständig verlassen. Sie wurden unterhalb der Kardinal-Frings-Brücke angetroffen und anschließend durch die Polizei aufgegriffen.

Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand. Neben der Feuerwehr Neuss & Düsseldorf waren auch Kräfte der DLRG sowie der Wasserwacht im Einsatz. Der Einsatz konnte nach rund 25 Minuten beendet werden.

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