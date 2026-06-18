POL-HA: Ladendieb trägt Badeanzug unter Kleidung und versteckt Ware darin
Hagen-Boele (ots)
In einem Lebensmittelgeschäft in Boele entwendete ein 20-jähriger Mann am Mittwoch (17.06.2026) mehrere Flaschen Alkohol. Hierfür begab er sich gegen 14.40 Uhr in das Geschäft an der Freiligrathstraße und nahm Alkoholflaschen aus den Auslagen. Die Flaschen versteckte er unter seiner Kleidung. Ein Ladendetektiv beobachtete ihn dabei. Als der Dieb den Verkaufsraum, ohne zu bezahlen verlassen hatte, sprach ihn der Ladendetektiv an. Dieser meldete den Vorfall der Polizei.
Die Einsatzkräfte sprachen mit dem 20-jährigen Tatverdächtigen vor Ort und stellten fest, dass der Mann einen Badeanzug unter seiner Kleidung trug. Die Flaschen hatte der Dortmunder dort hineingesteckt, um die Ware auf diese Weise unbemerkt aus dem Geschäft entwenden zu können. Er gab die Tat zu und erhielt eine Strafanzeige. (rst)
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