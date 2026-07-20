Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold - Hornoldendorf. Pkw landet im Graben.

Lippe (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag (19./20.07.2026, 01:37 Uhr) geriet eine 43-jährige Autofahrerin mit einem VW Polo auf der Hornoldendorfer Straße von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Die Frau aus Detmold befuhr die Straße in Richtung Hornoldendorf. In einer scharfen Rechtskurve kam sie nach ersten Erkenntnissen aufgrund von Unaufmerksamkeit nach links von der Fahrbahn ab. Das Auto riss ein Verkehrsschild aus der Verankerung, überschlug sich und kam auf der Seite in einem Straßengraben zum Liegen. Im Fahrzeug befanden sich außerdem die 20-jährige und die 10-jährige Tochter der Fahrerin. Alle drei Insassen konnten sich eigenständig aus dem stark beschädigten Auto befreien. Sie erlitten leichte Verletzungen und wurden mit Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Das Fahrzeug erlitt einen Totalschaden und musste abgeschleppt werden.

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