Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Ladendiebe mit präparierter "Klautasche" erwischt - Festnahme

Siegburg (ots)

Der Ladendetektiv eines Drogeriemarktes in Siegburg entdeckte am Donnerstagnachmittag (30. Juli) über die Videoüberwachung zwei verdächtige Personen. Das Paar schob einen Kinderwagen durch die Parfümerieabteilung und nahm Waren aus den Regalen. Zurückgelegt wurde nichts, wie der Detektiv feststellte.

Als die beiden den Kassenbereich passieren wollten, sprach er sie an und führte sie in sein Büro. Dort entdeckte er in einer präparierten Tasche Waren im Wert von über 1.200 Euro. Die Tasche war so manipuliert, dass sie die elektronischen Sicherungen umging.

Gegenüber der hinzugerufenen Polizei gaben die 31-jährige Frau und der 44-jährige Mann aus dem Kreis Düren an, dass sie zum Lebensunterhalt stehlen müssten. Weil der Verdacht des gewerbsmäßigen Diebstahls vorlag, wurden die beiden Verdächtigen vorläufig festgenommen. Die fünf Monate und zwei Jahre alten Kinder des Paares wurden in die Obhut einer nahen Verwandten übergeben.

Die weiteren Ermittlungen zu den festgenommenen Personen dauern an. Derzeit wird geprüft, ob sie am heutigen Tage einem Haftrichter vorgeführt werden können. (Bi)

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