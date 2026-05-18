Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Emlichheim - Versuchter Einbruch auf Firmengelände - Zeugen gesucht

Emlichheim (ots)

Gestern zwischen 22:40 Uhr und 23:00 Uhr haben bislang unbekannte Täter versucht, auf ein Firmengelände an der Ölstraße zu gelangen. Bislang unbekannte Täter versuchten gewaltsam einen Zaun zu beschädigen, um auf das Grundstück zu gelangen. Dabei wurde jedoch die Alarmanlage ausgelöst, sodass die Unbekannten ohne Diebesgut vom Tatort flüchteten. Durch die Tat entstand ein Schaden am Zaun sowie am Kabel der Alarmanlage. Die Schadenshöhe wird auf etwa 2000 Euro geschätzt.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation Emlichheim unter der Telefonnummer 05943 92000 zu melden.

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