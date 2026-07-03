Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Radfahrer bei Unfall gestürzt - beteiligter Autofahrer gesucht

Recklinghausen (ots)

Ein 19-jähriger Dorstener fuhr mit seinem E-Bike am Dienstag gegen 14 Uhr auf dem Söltener Landweg in Richtung Waldfriedhof. Hier ist es zu einem Verkehrsunfall gekommen. Der Jugendliche wollte nach links in den Eichenweg einbiegen und hatte sich entsprechend auf der Fahrbahn eingeordnet. Nach Angaben des Radfahrers wurde er dabei von rechts von einem unbekannten Autofahrer mit zu geringen Abstand überholt. Daraufhin kam der Fahrradfahrer ins Schwanken und stürzte. Der Dorstener wurde leicht verletzt. Eine medizinische Behandlung vor Ort war nicht erforderlich. Bei dem unbekannten Auto handelt es sich um einen blauen BMW mit amtlichem Kennzeichen aus dem Kreis Recklinghausen (RE). Weitere Angaben zum Kennzeichen liegen nicht vor. Der BMW ist in Richtung Waldfriedhof weitergefahren. Zu einem Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen ist es nicht gekommen. An dem Fahrrad entstand geringer Sachschaden.

Hinweise zum Fahrer nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0800/2361 111 entgegen.

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