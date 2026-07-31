Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Fahrerflucht nach missglücktem Überholmanöver: 41-Jähriger verletzt

Lohmar (ots)

Ein 41-jähriger Lohmarer wurde am Donnerstagnachmittag (30. Juli) leicht verletzt, als er einem entgegenkommenden Auto ausweichen musste. Gegen 17.15 Uhr fuhr der Mann mit seinem Ford auf der Landesstraße 288 (Sülztalstraße) in Richtung Rösrath. Nach einer Kurve kam ihm auf seiner Fahrbahn ein grauer SUV entgegen. Um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern, lenkte der Ford-Fahrer nach rechts in den Straßengraben. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu und benötigte medizinische Hilfe. Der SUV-Fahrer setzte seine Fahrt in Richtung Lohmar fort, ohne anzuhalten.

Der Verletzte vermutete, dass es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um einen Skoda oder Jeep handeln könnte. Sein Ford musste mit einem Kran aus dem Straßengraben geborgen werden. Währenddessen sperrte die Polizei die Sülztalstraße teilweise bis etwa 19.00 Uhr.

Die Polizei ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und bittet Unfallzeugen, sich unter der Rufnummer 02241 541-3121 zu melden. (Bi)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell