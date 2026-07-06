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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sachsenheim: Motorradlenker bei Unfall schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Eine schwer verletzte Person und ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 12.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntag (05.07.2026) gegen 00.15 Uhr bei Sachsenheim ereignete.

Ein 19 Jahre alter VW-Lenker wollte von der Industriestraße nach links auf die Landesstraße 1125 abbiegen. Dabei übersah er mutmaßlich einen von links aus Richtung Bietigheim-Bissingen kommenden 17 Jahre alten Motorradlenker und kollidierte mit diesem. Der 17-Jährige wurde von seinem Kraftrad abgeworfen und prallte auf die Fahrbahn. Er erlitt schwere Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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