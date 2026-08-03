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Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Passant bei Versuch, Trunkenheitsfahrt zu verhindern, leicht verletzt

Lohmar (ots)

Am Freitagabend (31. Juli) kam es gegen 21:45 Uhr auf der Wahlscheider Straße in Lohmar zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 22-jähriger Fußgänger leicht verletzt wurde.

Dem jungen Mann war ein geparktes Fahrzeug aufgefallen, auf dessen Fahrersitz ein augenscheinlich alkoholisierter Mann saß. Da der Eindruck entstand, dass der Fahrer unmittelbar losfahren wollte, beugte sich der 22-Jährige durch die geöffnete Fahrertür in das Fahrzeug, um den Fahrzeugschlüssel an sich zu nehmen und so eine mögliche Trunkenheitsfahrt zu verhindern. Der 69-jährige Fahrzeugführer setzte das Auto jedoch in Bewegung. Um nicht zu stürzen, hielt sich der 22-Jährige an der geöffneten Fahrertür fest und wurde über mehrere Meter mitgeschliffen. Nach kurzer Strecke gelang es ihm, den Fahrzeugschlüssel abzuziehen und das Fahrzeug zum Stillstand zu bringen.

Anschließend versuchte der 69-Jährige, sich zu Fuß vom Unfallort zu entfernen. Der 22-Jährige hielt den Mann jedoch bis zum Eintreffen der alarmierten Polizeibeamten fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei dem 69-Jährigen einen Wert von knapp einem Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Zudem stellten die Polizeibeamten seinen Führerschein sicher. Der 22-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Gegen den 69-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr unter Alkoholeinfluss, der gefährlichen Körperverletzung sowie des unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet. (pvg)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell

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