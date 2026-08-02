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Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Öffentlichkeitsfahndung: 24-jähiger Eitorfer vermisst

Eitorf (ots)

Am Samstag (01. August) hat ein 24-jähiger Eitorfer gegen 23.00 Uhr seine Wohnung mit unbekanntem Ziel verlassen. Er hinterließ einen Abschiedsbrief und sein Aufenthaltsort ist trotz umgehend eingeleiteter Fahndung bislang unbekannt.

Der Vermisste ist 175cm groß und von kräftiger Statur. Er hat braune Haare und trägt einen Vollbart. Vermutlich ist er mit einem roten Mountainbike unterwegs.

Bilder des 24-jährige O. finden Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW unter: https://polizei.nrw/fahndung/211688.

Wer kann Angaben zum Aufenthaltsort des O. machen? Hinweise nimmt die Polizei unter 02241 541-3421 entgegen. (Bi)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell

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