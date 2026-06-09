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Polizei Gütersloh

POL-GT: Rad sucht Eigentümer

POL-GT: Rad sucht Eigentümer
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Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Ende Mai (29.05.) wurde ein Gütersloher mit einem Fahrrad angetroffen, für welches er bislang keinen Eigentumsnachweis erbringen konnte.

Ein rechtmäßiger Eigentümer konnte bislang nicht ermittelt werden. Die Polizei bittet um Hinweise zu dem roten Pegasus-Fahrrad. Es wurde vermutlich im Bereich Carl-Bertelsmann Straße/ Marienstraße gestohlen.

Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05241 869-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

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