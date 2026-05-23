Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Verkehrsunfall mit Flucht

St. Goar- An der Loreley (ots)

Am Samstag, den 23.05.2026 gegen 12:35 Uhr befuhren zwei Wohnmobile die B9 in entgegengesetzter Fahrtrichtung. Etwa auf Höhe der Ortslage St. Goar- An der Loreley kam es zur Kollision zwischen den jeweils linken Außenspiegeln der Fahrzeuge. Nach derzeitigem Ermittlungsstand entfernte sich ein unfallbeteiligtes Wohnmobil anschließend in Fahrtrichtung Oberwesel. Hierbei dürfte es sich um ein Wohnmobil der Marke Ford handeln.

Personen, welche den Verkehrsunfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise zu einem entsprechenden Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Boppard in Verbindung zu setzen.

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