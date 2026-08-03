Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Autofahrer versucht unter Alkoholeinfluss zu flüchten

Troisdorf (ots)

Am Freitag (31. Juli) gegen 16:00 Uhr wurde eine Streifenwagenbesatzung der Polizeiwache Troisdorf auf einen Mercedes aufmerksam, welcher ihnen auf der Rheinstraße entgegenkam.

Zur Durchführung einer Verkehrskontrolle wendeten die Polizisten und gaben dem Autofahrer Anhaltezeichen, welchen der männliche Fahrzeugführer zunächst auch nachkam. Als die Beamten ausstiegen, um den Mann zu kontrollieren, fuhr dieser jedoch wieder los und versuchte sich der Kontrolle zu entziehen. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf und sahen kurze Zeit später, wie der Mann den Mercedes an der nahegelegenen Straße "Zur Siegfähre" stoppte, ausstieg und versuchte seine Flucht zu Fuß fortzusetzen.

Dieses Vorhaben konnte nach wenigen Metern durch die Polizeibeamten unterbunden werden, indem sie den Mann einholten und festhalten konnten. Verletzt wurde niemand.

Nun stellte sich auch der Grund heraus, warum der 44-jährige Niederkasseler versuchte, wegzulaufen. Das Atemalkoholtestgerät zeigte einen Wert von rund 2,5 Promille an. Zudem ergaben weitere Ermittlungen, dass der 44-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen.

Der Mann muss sich nun wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und unter Alkoholeinfluss verantworten. (pvg)

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