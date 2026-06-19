Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Taschendiebstahl - Zeugenaufruf nach Schockanruf - Sachbeschädigung - Ladung entwendet

Fulda (ots)

Taschendiebstahl

Eiterfeld. Am Donnerstag (18.06.), gegen 10.30 Uhr, entwendeten Unbekannte eine Geldbörse aus der Handtasche einer 86-jährigen aus Eiterfeld, welche sich in einem Supermarkt im Eisenacher Weg aufhielt. Die unbekannten Täter nutzen einen unachtsamen Moment der Frau aus und flüchteten daraufhin in nicht bekannte Richtung. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de melden.

Zeugenaufruf nach Schockanruf

Fulda. Am Donnerstag (18.06.), zwischen 13 und 16.30 Uhr, wurde eine Seniorin aus Fulda Opfer dreister Betrüger. Eine Unbekannte gab sich am Telefon als Krankenschwester aus und gab vor, dass der Enkel der Dame einen Verkehrsunfall verursacht habe und dringend operiert werden müsse. Im Glauben an die geschilderte Notlage übergab die Seniorin in der Dr.-Höfling-Straße einer unbekannten männlichen Person zunächst circa 4.000 bis 5.000 Euro. Kurze Zeit später klingelte der Mann erneut an der Tür der Seniorin und teilte ihr mit, dass der übergebene Betrag nicht ausreiche. Daraufhin übergab die Dame erneut 3.000 Euro.

Der unbekannte männliche Abholer kann wie folgt beschrieben werden: circa 40 Jahre alt, dunklere Hautfarbe und eine dünne Statur.

Die Kriminalpolizei bittet nun um Zeugenhinweise aus der Bevölkerung. Wer hat in den Mittagsstunden in Fulda im Bereich der Dr.-Höfling-Straße sowie den dort umliegenden Straßen verdächtige Beobachtungen - gegebenenfalls zu auffällig telefonierenden Personen oder wartenden Fahrzeugen mit fremden Kennzeichen - gemacht? Hinweise bitte an die Polizei unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Da es in der Vergangenheit zu mehreren solcher Taten in Osthessen mit teils hohen Schadenssummen gekommen ist, sensibilisiert die Polizei eindringlich:

- Seien Sie misstrauisch, wenn sich jemand am Telefon nicht selbst mit Namen vorstellt oder als Bekannter/ Verwandter, Bankangestellter oder Polizeibeamter beziehungsweise Person der Justiz ausgibt, den Sie als solchen nicht erkennen. - Legen Sie einfach den Telefonhörer auf, sobald Ihr Gesprächspartner Geld von Ihnen fordert. - Rufen Sie Ihre Verwandten unter den Ihnen bekannten Telefonnummer oder die Polizei unter der 110 an. - Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an Ihnen unbekannte Personen. - Informieren Sie Angehörige, Verwandte und Bekannte über die aktuelle Anrufwelle.

Sachbeschädigung

Fulda. Am Donnerstag (18.09.), gegen 18 Uhr, beschädigte eine Personengruppe von circa zehn männlichen Personen eine Scheibe eines Gebäudes in der Straße "Am Bahnhof". Die Unbekannten drückten sich gegen Scheibe, woraufhin diese sich löste und zerbrach. Anschließend flohen die unbekannten Täter vom Tatort. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 250 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de melden.

Ladung entwendet

Kalbach. In der Nacht von Dienstag (16.06.), gegen 21 Uhr, auf Mittwoch (17.06.), gegen 5 Uhr, entwendeten unbekannte Täter an der Tank- & Raststation Uttrichshausen der Bundesautobahn 7 Teile der Ladung eines Gütertransports. Die Unbekannten montierten nach derzeitigen Erkenntnissen auf nicht bekannte Weise Bauteile geladener Traktoren ab. Die Höhe des Diebesguts kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht beziffert werden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de melden.

(Lukas Rech)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell