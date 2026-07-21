Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: 20-Jähriger ohne Fahrerlaubnis am Steuer gestoppt

Windeck (ots)

Am Montag (20. Juli) wollten Polizeibeamte gegen 23:20 Uhr einen Audi auf der Elmoresstraße in Windeck-Schladern kontrollieren. Anlass war die ausgeschaltete Fahrzeugbeleuchtung. Während die Einsatzkräfte ihren Streifenwagen wendeten, verloren sie den Pkw zunächst aus den Augen. Im Rahmen der Streife konnte das Fahrzeug jedoch kurze Zeit später wieder festgestellt und angehalten werden.

Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der 20-jährige Fahrzeugführer aus Altenkirchen nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis zum Führen des Audis war. Hinweise auf einen Alkohol- oder Drogenkonsum ergaben sich nicht. Die Polizisten untersagten dem 20-Jährigen die Weiterfahrt.

Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Darüber hinaus erwartet die Halterin des Fahrzeugs eine gesonderte Strafanzeige wegen des Verdachts des Anordnens oder Zulassens des Führens eines Kraftfahrzeugs ohne Fahrerlaubnis. (Re)

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