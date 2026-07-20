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Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Frau überrascht Einbrecher

Troisdorf (ots)

Am Sonntag überraschte eine Frau in Troisdorf-Spich Einbrecher in ihrem Haus. Die Bewohnerin hatte das Reihenhaus in der Straße "Auf dem Lohmerich" gegen 13:45 Uhr verlassen. Bei der Rückkehr gegen 14:00 Uhr bemerkte sie, dass das Schloss der Haustür beschädigt war und sie die Tür ohne Schlüssel öffnen konnte. Im Haus hörte sie dann mindestens eine fremde Männerstimme, die in einer ausländischen Sprache redete. Vermutlich bemerkten der oder die Einbrecher zu diesem Zeitpunkt die Rückkehr der Frau. Das Sprechen wurde eingestellt und der oder die Verdächtigen flüchteten vermutlich durch den Garten in unbekannte Richtung. Die Troisdorferin konnte keinen Täter sehen. Sie stellte jedoch fest, dass ein dreistelliger Bargeldbetrag, drei Stangen Zigaretten und Modeschmuck gestohlen worden waren. Die Polizei sicherte vor Ort Spuren und nahm den Sachverhalt in einer Anzeige auf. Zeugen, die etwas Verdächtiges im Zusammenhang mit dem Einbruch beobachtet haben, werden gebeten, sich unter 02241 541-3221 zu melden. Kostenlose Beratungen zum Thema Einbruchschutz bieten Experten der Siegburger Kriminalpolizei. Für weitere Informationen oder Termine kontaktieren Sie 02241 541-4777 oder vorbeugung-su@polizei.nrw.de. (Uhl) #KEinbruch

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell

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