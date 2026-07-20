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Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Autofahrer beschädigt beim Ausparken sieben Pkw und wird leicht verletzt

Siegburg (ots)

In Siegburg wurden Polizisten am Freitag (17. Juli) zu einem ungewöhnlichen Verkehrsunfall gerufen. Auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäfts an der Straße "Am Turm" hatte ein Mann seinen Pkw rückwärts in einer Parklücke geparkt. Als der 81 Jahre alte Siegburger vorwärts ausparken wollte, streifte er zunächst mit der linken Front seines Autos ein links neben ihm parkenden Opel. Als der 81-Jährige seinen VW anschließend zurücksetzte, fuhr er gegen einen Hyundai, der dadurch im linken Frontbereich beschädigt wurde. Anschließend verlor der VW-Fahrer augenscheinlich vollends die Kontrolle und fuhr mit quietschenden Reifen etwa 15 Meter nach rechts aus seiner Parklücke heraus und kollidierte dann mit dem Heck eines geparkten Porsche Cayenne. Dieser wurde durch die Wucht des Aufpralls gegen die Seite eines Dacia und die Front eines Opel Meriva geschoben. Dieser wiederum wurde noch seitlich gegen einen Ford gedrückt, so dass insgesamt sieben Autos beschädigt wurden und ein geschätzter Gesamtschaden von rund 22.000 Euro entstand. Der Siegburger zog sich bei der Unfallfahrt leichte Verletzungen zu und wurde zur ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Sein erheblich beschädigtes Auto wurde abgeschleppt. Der 81-Jährige muss sich nicht nur im Rahmen einer Verkehrsunfallanzeige verantworten. Es wurde außerdem eine Prüfung seitens des Straßenverkehrsamtes angeregt, um die Eignung zur Teilnahme am Straßenverkehr festzustellen. (Uhl)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell

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