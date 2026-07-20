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Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Troisdorfer wegen Drogenhandels in U-Haft

Troisdorf (ots)

Umfangreiche Ermittlungen des Kriminalkommissariats 3 der Kreispolizeibehörde im Rhein-Sieg-Kreis führten am Mittwoch (16. Juli) zur Durchsuchung von insgesamt drei Wohnungen und einer Lagerhalle in Troisdorf. Ausgangspunkt der Ermittlungen waren zwei anonyme Hinweise über das Onlineportal der Polizei im September 2025 einer bislang unbekannt gebliebenen Person. Die Hinweise richteten sich zunächst gegen einen 23 Jahre alten Troisdorfer, der zum einen Frauen zur Prostitution zwingen würde, zum anderen würde er auch mit Drogen handeln. Im Rahmen der Ermittlungen konnte der Mann als Mitglied einer mutmaßlichen Bande identifiziert werden, die des Betäubungsmittelhandels in nicht geringen Mengen verdächtigt wird. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen bestehen zudem Bezüge zu einem mutmaßlichen Drogenlabor in Halver (Märkischer Kreis), welches Anfang Mai 2026 entdeckt wurde. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Im Rahmen der Durchsuchungsmaßnahmen in Troisdorf wurde ein mutmaßliches Bandenmitglied im Alter von 24 Jahren aus Troisdorf, festgenommen. Er wurde noch am gleichen Tag einem Haftrichter vorgeführt, der Untersuchungshaft anordnete. Die Auswertung umfangreich gesicherter Spuren und Beweismittel, darunter auch ein Pkw, sowie Ermittlungen zu weiteren Mittätern, wegen des Verdachts des Handeltreibens mit Betäubungsmitteln dauern an. (Uhl)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell

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