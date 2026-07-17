Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Unfall infolge von Wendemanöver

Sankt Augustin (ots)

Während eines Wendemanövers auf der Fahrbahn sind am Donnerstag (16. Juli) in Sankt Augustin-Niederpleis ein Pkw und ein Kleinkraftrad kollidiert. Die 18 und 19 Jahre alten Fahrer wurden leicht verletzt.

Der 18-jährige aus Siegburg fuhr gegen 13:00 Uhr mit seinem Hyundai auf der Hauptstraße ich Richtung Hennefer Straße. Kurz vor der Einmündung zur Antoniusstraße lenkte der Siegburger zunächst nach rechts in eine Bushaltebucht, um dann nach links zu wenden und auf der Hauptstraße in entgegengesetzte Richtung weiterzufahren.

Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem dahinterfahrenden 19-Jährigen, der auf einem Kleinkraftrad unterwegs war. Der junge Mann aus Sankt Augustin stürzte und verletzte sich leicht. Auch der Fahrer des Pkw wurde leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

An Auto und Kleinkraftrad entstand Sachschaden in niedriger vierstelliger Höhe.

Gegen den 18-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung im Straßenverkehr eingeleitet. (fh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell