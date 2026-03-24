POL-BOR: Ahaus - Unfallflucht begangen

Gronau (ots) - Tatort: Gronau, Brändströmstraße; Tatzeit: zwischen 20.03.2026, 17.00 Uhr und 23.03.2026, 07.05 Uhr; In ein Schulgebäude eingedrungen sind bislang unbekannte Täter in Gronau an der Brändströmstraße. Zwischen Freitagabend und Montagmorgen öffneten die Einbrecher gewaltsam ein Fenster und gelangten so in das Innere der Schule. Ob etwas entwendet wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch ...

mehr