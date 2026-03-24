POL-BOR: Ahaus - Unfallflucht begangen
Ahaus (ots)
Unfallort: Ahaus, Van-Delden-Straße;
Unfallzeit: 21.03.2026, 19.00 Uhr und 23.03.2026, 12.45 Uhr;
Einen weißen Mercedes Benz angefahren hat ein bislang unbekannter Autofahrer in Ahaus. Zwischen Samstagabend und Montagmittag stand das Auto an der Van-Delden-Straße. Der Unbekannte beschädigte das Fahrzeug an der linken Fahrerseite und entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)
Kontakt für Medienvertreter:
Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell