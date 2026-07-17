Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Öffentlichkeitsfahndung: Polizei sucht Ladendieb

Sankt Augustin (ots)

Die Polizei im Rhein-Sieg-Kreis sucht mit Lichtbildern nach einem Ladendieb, der im März dieses Jahres versucht haben soll, Parfüm im Wert von mehreren hundert Euro zu stehlen. Der bislang unbekannte männliche Tatverdächtige hielt sich am 18. März in einer Parfümerie in der Rathausallee in Sankt Augustin auf. Gegen 14:40 Uhr sprach ihn eine Verkäuferin an, da er mehrere Flakons im Gesamtwert von knapp 400 Euro in eine mitgebrachte Tasche gesteckt hatte - offensichtlich mit der Absicht, die Ware zu stehlen. Nach Ansprache ließ der Mann die Tasche los und flüchtete ohne Beute in unbekannte Richtung. Ein entsprechender Beschluss ermöglicht nun mit Lichtbildern nach dem Gesuchten zu fahnden. Diese können unter https://polizei.nrw/fahndung/210073 eingesehen werden. Hinweise zur Identität des Mannes nimmt die Polizei unter 02241 541-3321 entgegen. (Uhl)

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