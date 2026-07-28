POL-OE: Nächtliche Fahrt unter dem Einfluss berauschender Mittel
Finnentrop (ots)
Am Dienstag, 28. Juli, hielten Polizeibeamte gegen 3 Uhr nachts einen Autofahrer im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle an. Der 33-Jährige wies im Verlauf der Kontrolle Anzeichen von Alkohol- und Rauschmittelkonsum auf. Ein Atemalkoholtest sowie ein Drogenschnelltest verliefen positiv. Der Mann musste die Polizeibeamten deshalb für die Entnahme einer Blutprobe und die Aufnahme einer Anzeige zur Polizeiwache begleiten.
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