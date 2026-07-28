POL-OE: Nächtliche Fahrt unter dem Einfluss berauschender Mittel

Lennestadt (ots) - Am Sonntag, 26. Juli, kam es gegen 16 Uhr kam zu einem Zusammenstoß auf der K20 in Altenhundem. 72-jährige Fahrerin war mit ihrem Auto in Richtung "Hohe Bracht" unterwegs. Im Begegnungsverkehr stieß sie aus bislang aus bislang ungeklärter Ursache mit einem ihr entgegenkommenden 67-jährigen Kradfahrer zusammen. Der Fahrer des Motorrades verletzte sich leicht, lehnte allerdings eine Behandlung durch einen Rettungswagen ab. Der Sachschaden wird aktuell ...

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