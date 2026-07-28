PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Olpe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Nächtliche Fahrt unter dem Einfluss berauschender Mittel

Finnentrop (ots)

Am Dienstag, 28. Juli, hielten Polizeibeamte gegen 3 Uhr nachts einen Autofahrer im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle an. Der 33-Jährige wies im Verlauf der Kontrolle Anzeichen von Alkohol- und Rauschmittelkonsum auf. Ein Atemalkoholtest sowie ein Drogenschnelltest verliefen positiv. Der Mann musste die Polizeibeamten deshalb für die Entnahme einer Blutprobe und die Aufnahme einer Anzeige zur Polizeiwache begleiten.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe
Telefon: 02761 9269 2200
E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Olpe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Olpe
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Olpe
Alle Meldungen Alle
  • 28.07.2026 – 13:43

    POL-OE: Infoabend gegen Betrugsmaschen

    Olpe (ots) - Die Kreispolizeibehörde Olpe erreichen immer wieder Mitteilungen über Betrugsversuche, bei denen die Opfer um Geld oder wertvollen Schmuck gebracht werden sollen. Genau da möchte die kriminalpolizeiliche Beratungsstelle der Kreispolizeibehörde Olpe ansetzten. Am 6. August ist deshalb ab 18 Uhr ein Infoabend in der Beratungsstelle in der Martinstraße 44 in Olpe geplant. Egal ob Betrug an der Haustür, am ...

    mehr
  • 27.07.2026 – 14:12

    POL-OE: Zusammenstoß auf K20

    Lennestadt (ots) - Am Sonntag, 26. Juli, kam es gegen 16 Uhr kam zu einem Zusammenstoß auf der K20 in Altenhundem. 72-jährige Fahrerin war mit ihrem Auto in Richtung "Hohe Bracht" unterwegs. Im Begegnungsverkehr stieß sie aus bislang aus bislang ungeklärter Ursache mit einem ihr entgegenkommenden 67-jährigen Kradfahrer zusammen. Der Fahrer des Motorrades verletzte sich leicht, lehnte allerdings eine Behandlung durch einen Rettungswagen ab. Der Sachschaden wird aktuell ...

    mehr
  • 27.07.2026 – 14:11

    POL-OE: Drei Verletzte bei Zusammenstoß

    Olpe (ots) - Am Montag, 27. Juli, gegen 8 Uhr erhielt die Kreispolizeibehörde Olpe Kenntnis von einem Verkehrsunfall. Auf der Raiffeisenstraße war 39-Jähriger mit einem PKW aus Richtung Koblenzer Straße unterwegs und stieß aus bislang ungeklärter Ursache mit einem weiteren Auto im Gegenverkehr zusammen. Dieses fuhr ein 65-jähriger Fahrer. Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrer und die 62-jährige Beifahrerin ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren