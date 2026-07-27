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Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Drei Verletzte bei Zusammenstoß

Olpe (ots)

Am Montag, 27. Juli, gegen 8 Uhr erhielt die Kreispolizeibehörde Olpe Kenntnis von einem Verkehrsunfall. Auf der Raiffeisenstraße war 39-Jähriger mit einem PKW aus Richtung Koblenzer Straße unterwegs und stieß aus bislang ungeklärter Ursache mit einem weiteren Auto im Gegenverkehr zusammen. Dieses fuhr ein 65-jähriger Fahrer. Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrer und die 62-jährige Beifahrerin des 65-Jährigen nach derzeitigem Kenntnisstand leichtverletzt in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Straße war ab Ecke "Am Breithammer" im Rahmen der Unfallaufnahme gesperrt. Gegen halb 10 wurde die Straße wieder freigegeben.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe
Telefon: 02761 9269 2200
E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell

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