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Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer

Attendorn (ots)

Am Samstag, 25.07.2026, gegen 13 Uhr, befuhr ein 60-jähriger Motorradfahrer die L 697 aus Rtg. Helden in Rtg. Reper Höhe.

In einer Rechtskurve wurde er aus unbekannter Ursache nach links herausgetragen und kam zu Fall. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu, so dass er mittels RTW einem Krankenhaus zugeführt wurde. Es entstand Sachschaden im unteren, vierstelligen Euro-Bereich.

Für die Dauer der Unfallaufnahme war die L697 ca. 30 min voll gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
FLD / Leitstelle
Telefon: 02761 9269-2550
E-Mail: Leitstelle.olpe@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell

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