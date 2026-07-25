Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: E-Scooter Fahrer unter Betäubungsmitteleinfluss ohne Versicherung

Attendorn (ots)

Während der zuvor geschilderten Verkehrsunfallfluchtaufnahme (E-Bike/ E-Scooter, Sonntag, 25.07.2026, 16:30 Uhr) in Attendorn-Holzweg ergaben sich Hinweise, dass ein vor Ort befindlicher, 26-jähriger Fahrer eines anderen E-Scooters sein Gefährt unter Drogeneinfluss geführt hatte. Weiter bestand für den von ihm benutzten Roller ebenfalls kein Versicherungsschutz. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Zu dem Vorfall wurden mehrere Anzeigen gefertigt.

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