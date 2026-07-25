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Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Verkehrsunfall zwischen E-Scooter und E-Bike mit einem Verletzten und Flucht

Attendorn (ots)

Am Samstag, 25.07.2026, 16:30 Uhr, kam es in der Ortslage Holzweg an der Einmündung Holzweger Str / Haselweg zu einer Kollision zwischen einem 64-jährigen E-Bike-Fahrer und dem Fahrer eines E-Scooters. Durch die Kollision zog sich der 64-jährige eine Fraktur zu und musste mittels RTW einem Krankenhaus zugeführt werden. Der Fahrer des E-Scooter flüchtete zu Fuß von der Unfallstelle in Rtg. Ennest. Der Fahrer wird beschrieben als

   - männlich
   - ca. 30 Jahre
   - cm 190 cm groß
   - längere blonde Haare
   - trug eine Rucksack
   - trug eine lange Hose

Der von ihm benutzte Scooter, für den kein Versicherungsschutz bestand, wurde sichergestellt und entsprechende Strafanzeigen gefertigt. Der entstandene Sachschaden liegt im dreistelligen Euro-Bereich.

Die Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen dauern derzeit noch an.

Mögliche Hinweise zum Unfallhergang und der flüchtigen Person werden erbeten an die Polizei Olpe, Tel. 02761 / 9269-0

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
FLD / Leitstelle
Telefon: 02761 9269-2550
E-Mail: Leitstelle.olpe@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell

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