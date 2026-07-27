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Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Zusammenstoß auf K20

Lennestadt (ots)

Am Sonntag, 26. Juli, kam es gegen 16 Uhr kam zu einem Zusammenstoß auf der K20 in Altenhundem. 72-jährige Fahrerin war mit ihrem Auto in Richtung "Hohe Bracht" unterwegs. Im Begegnungsverkehr stieß sie aus bislang aus bislang ungeklärter Ursache mit einem ihr entgegenkommenden 67-jährigen Kradfahrer zusammen. Der Fahrer des Motorrades verletzte sich leicht, lehnte allerdings eine Behandlung durch einen Rettungswagen ab. Der Sachschaden wird aktuell im unteren vierstelligen Bereich eingeschätzt.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe
Telefon: 02761 9269 2200
E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell

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