Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Wittlich - Zwei Verkehrsunfallfluchten im Stadtgebiet

Wittlich (ots)

Am 17.06.2026 kam es im Stadtgebiet von Wittlich zu zwei Verkehrsunfällen, bei denen sich eine Unfallbeteiligte / ein Unfallbeteiligter unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. Gegen 17:45 Uhr stellte die Fahrerin eines BMW auf dem Parkplatz des Action-Marktes in Wittlich einen neuen Unfallschaden an ihrem Fahrzeug fest. Zwischen 20:15 und 20:45 Uhr beschädigte ein noch unbekanntes Fahrzeug vermutlich beim Ein- oder Ausparken auf dem Parkplatz des Lidl-Marktes in Wittlich einen dort parkenden Ford Fiesta.

Die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich nahmen beide Unfälle auf.

Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern nimmt die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell