Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Hecken- und Gebäudebrand in Haserich

Haserich (ots)

Am 17.06.26 kam es gegen 18:30 Uhr zu einem Hecken- und Gebäudebrand in der Hauptstraße in 56858 Haserich.

Durch die Feuerwehren der umliegenden Ortschaften konnte der Brand schnell unter Kontrolle gebracht werden.

Es wurde niemand verletzt.

Der Sachverhalt wurde durch die Polizeiinspektion Zell aufgenommen und es wurden Beweismittel gesichert.

Die Brandursache ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Die Polizeiinspektion Zell bedankt sich ausdrücklich bei den eingesetzten Kräften der Feuerwehren und des Rettungsdienstes für die gute Zusammenarbeit vor Ort.

Jegliche Hinweise zum Sachverhalt werden an die Polizeiinspektion Zell unter 06542-98670 oder unter pizell.wache@polizei.rlp.de erbeten.

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