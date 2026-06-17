Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Kelberg (ots)

Am Dienstag, den 16.06.2026 gegen 20:00 Uhr kam es in Kelberg in der Mayener Straße in Höhe der Hubertus-Apotheke zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr. Eine 65-jährige Fahrzeugführerin aus Mayen fuhr mit ihrem PKW in Richtung Ulmen. An der o.a. Örtlichkeit kam ihr ein schwarzer BMW entgegen. Der Beifahrer warf aus seinem Fenster einen alten Volleyball gegen die Windschutzscheibe der Geschädigten. Diese konnte in der Folge ihren PKW glücklicherweise zum Stillstand abbremsen, ohne dass es zu einem Verkehrsunfall kam. Die Fahrzeuginsassen des schwarzen BMWs setzten ihre Fahrt fort.

Jegliche Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden.

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