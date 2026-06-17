Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Flucht

Daun (ots)

Am Mittwoch, dem 17.06.2026, kam es gegen 11:45 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in Höhe der Maria-Hilf-Straße 4 in Daun.

Dort parkte eine bislang unbekannte Fahrzeugführerin rückwärts aus und kollidierte mit einem anderen Pkw, der sich in der gegenüberliegenden Ausfahrt des Krankenhausparkplatzes befand. Bei dem unfallverursachenden Fahrzeug soll es sich um einen Volvo gehandelt haben.

Im Anschluss entfernte sich die Unfallverursacherin unerlaubt von der Unfallstelle.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zur Verursacherin geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Daun zu melden.

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