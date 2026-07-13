Polizei Paderborn

POL-PB: Pedelec-Fahrerin schwer verletzt

Paderborn (ots)

(md) Am Sonntag, 12. Juli kam es gegen 11.51 Uhr an der Kreuzung An der Talle und Dr.-Rörig-Damm in Paderborn zu einem Unfall zwischen einer 18 Jahre alten Autofahrerin und einer 59 Jahre alten Pedelec-Fahrerin, die sich dabei schwer verletzte.

Eine Dacia-Fahrerin war mit ihrem Beifahrer auf dem Dr.-Rörig-Damm in Fahrtrichtung An der Talle unterwegs. Im Einmündungsbereich ließ sie einen Radler passieren und aus bislang ungeklärter Ursache kam es zum Zusammenstoß mit einer weiteren, nachfolgenden Pedelec-Fahrerin. Diese stürzte über die Haube des Autos und verletzte sich schwer.

Die Frau, die einen Helm trug, kam schwerverletzt in ein Krankenhaus, die Autofahrerin und ihr Beifahrer blieben unverletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1.200 Euro.

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