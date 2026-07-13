PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Paderborn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Paderborn

POL-PB: Pedelec-Fahrerin schwer verletzt

Paderborn (ots)

(md) Am Sonntag, 12. Juli kam es gegen 11.51 Uhr an der Kreuzung An der Talle und Dr.-Rörig-Damm in Paderborn zu einem Unfall zwischen einer 18 Jahre alten Autofahrerin und einer 59 Jahre alten Pedelec-Fahrerin, die sich dabei schwer verletzte.

Eine Dacia-Fahrerin war mit ihrem Beifahrer auf dem Dr.-Rörig-Damm in Fahrtrichtung An der Talle unterwegs. Im Einmündungsbereich ließ sie einen Radler passieren und aus bislang ungeklärter Ursache kam es zum Zusammenstoß mit einer weiteren, nachfolgenden Pedelec-Fahrerin. Diese stürzte über die Haube des Autos und verletzte sich schwer.

Die Frau, die einen Helm trug, kam schwerverletzt in ein Krankenhaus, die Autofahrerin und ihr Beifahrer blieben unverletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1.200 Euro.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Paderborn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Paderborn
Weitere Meldungen: Polizei Paderborn
Alle Meldungen Alle
  • 13.07.2026 – 09:36

    POL-PB: Auffahrunfall mit Quad unter Alkoholeinfluss - Eine schwerverletzte Person

    Büren-Steinhausen (ots) - (md) Am Sonntag, 12. Juli, kam es auf der L549 in Büren-Steinhausen zu einem Auffahrunfall, bei dem der hinterherfahrende 31 Jahre alte Quadfahrer dem vorausfahrenden Quadfahrer, 38 Jahre alt, auffuhr. Dabei verletzte sich der Auffahrende schwer. Die beiden Männer fuhren mit ihren Quads auf der L549 Richtung Steinhausen, als der jüngere ...

    mehr
  • 13.07.2026 – 09:34

    POL-PB: Eine schwer und eine leichtverletzte Person bei Motorradunfall

    Bad Wünnenberg-Fürstenberg (ots) - (md) Am Samstag, 11. Juli kam es gegen 18.45 Uhr zu einem Unfall zwischen Motorradfahrenden auf der Marsberger Straße, bei der sich ein 28-Jähriger aus dem Kreis Gütersloh schwer verletzte. Am frühen Sonntagabend war ein 28 Jahre alter Mann aus Gütersloh auf seiner Kawasaki auf der Marsberger Straße unterwegs und wendete nach ...

    mehr
  • 13.07.2026 – 08:33

    POL-PB: Kabeldiebstähle von zwei Baustellen - Polizei sucht Zeugen

    Paderborn (ots) - (mh) Unbekannte Täter haben zwischen Mittwoch, 08. Juli, und Freitag, 10. Juli, Kupferkabel gestohlen. Betroffen waren Baustellen an der Pipinstraße und an der Straße Oberes Feld in Paderborn. Die Polizei sucht Zeugen. An der Pipinstraße trennten die Diebe zwischen Donnerstag, 09. Juli, 16 Uhr, und Freitag, 10. Juli, 09.00 Uhr, Kabel von zwei Stromverteilerkästen. Der Diebstahl an der Straße Oberes ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren