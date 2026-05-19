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Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Verkehrsunfall beim Abbiegen - Zwei Personen vorsorglich ins Krankenhaus gebracht

Papenburg (ots)

Am Montag, den 18.05.2026, kam es gegen 16:44 Uhr im Bereich Mittelkanal rechts in Papenburg zu einem Verkehrsunfall.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 56-jähriger Fahrer eines Ford Focus die K108 aus Richtung Friesenstraße kommend in Richtung Splitting rechts. Beim anschließenden Linksabbiegen übersah er offenbar einen entgegenkommenden VW Sharan.

Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Die 30-jährige Fahrerin des VW wurde leicht verletzt. Ein vierjähriges Kind, das sich ebenfalls im Fahrzeug befand, blieb nach ersten Erkenntnissen unverletzt. Beide wurden vorsorglich zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

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