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Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Infoabend gegen Betrugsmaschen

Olpe (ots)

Die Kreispolizeibehörde Olpe erreichen immer wieder Mitteilungen über Betrugsversuche, bei denen die Opfer um Geld oder wertvollen Schmuck gebracht werden sollen. Genau da möchte die kriminalpolizeiliche Beratungsstelle der Kreispolizeibehörde Olpe ansetzten. Am 6. August ist deshalb ab 18 Uhr ein Infoabend in der Beratungsstelle in der Martinstraße 44 in Olpe geplant. Egal ob Betrug an der Haustür, am Telefon oder durch falsche Polizeibeamte und Institutionen: Die Maschen sind vielfältig. Um sich effektiv schützen zu können, ist es wichtig informiert zu sein und Handlungssicher zu werden. Da von diesem Thema häufig Seniorinnen und Senioren betroffen sind, richtet sich diese Veranstaltung primär an diese und ihre Angehörigen.

Die Veranstaltung ist kostenfrei. Anmeldung ist unter kvorbeugung.olpe@polizei.nrw.de oder telefonisch unter 02761-9269-6130 erforderlich.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe
Telefon: 02761 9269 2200
E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell

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