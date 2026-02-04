POL-W: W Zeugen gesucht - Raub auf Spielhalle

PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Wuppertal (ots)

Am 03.02.2026, um 19:52 Uhr, kam es in der Rödiger Straße zu einem 
Raub auf eine Spielhalle.

Ein bislang unbekannter Mann betrat zur Tatzeit durch die Hintertür 
die Spielhalle und bedrohte eine Angestellte (48) mit einer Waffe. Er
forderte das Geld aus der Kasse, welches ihm die 48-Jährige übergab. 
Der Unbekannte rannte in der Folge durch den Hintereingang aus dem 
Gebäude. 

Der Mann wird als circa 1,70m groß beschrieben. Zum Tatzeitpunkt trug
er einen langen schwarzen Mantel sowie einen schwarz-weißen 
Kapuzenpullover und dunkelblaue Jeans. Die Kapuze hatte er 
aufgesetzt. Zudem hatte er weiße Sneaker und schwarze Handschuhe an. 
Sein Gesicht war größtenteils durch eine Sturmhaube verdeckt.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der 0202 / 284 0 
bei der Polizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

  • 04.02.2026 – 10:58

    POL-W: W Raubversuch in der Feldstraße - Zeugen gesucht

    Wuppertal (ots) - Am 03.02.2026, gegen 18:45 Uhr, kam es in der Feldstraße zu einem versuchten Raub. Eine 62-jährige Frau wurde durch einen Unbekannten angesprochen, als sie die Tür eines Mehrfamilienhauses in der Feldstraße aufschloss. Nach wenigen Sekunden versuchte der Täter der Frau die Handtasche zu entreißen. Dabei stürzte er aus dem Eingangsbereich rücklings auf die Straße und flüchtete auf einem ...

    mehr
  • 04.02.2026 – 10:42

    POL-W: W Folgemeldung - Zeugenaufruf - Unfall mit einem Linienbus

    Wuppertal (ots) - Im Rahmen der Ermittlungen zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Linienbusses im Einmündungsbereich Märkische Straße und Marklandstraße vom 27.01.2026 (gegen 19:30 Uhr), bittet das Verkehrskommissariat Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der 0202 / 284 0 bei der Polizei zu melden. Pressemeldung vom 28.01.2026 (13:54 Uhr): W Unfall mit ...

    mehr
  • 03.02.2026 – 15:58

    POL-W: SG Verkehrsunfall in Ohligs

    Wuppertal (ots) - Am 03.02.2026, gegen 09:00 Uhr, kam es auf der Bonner Straße zu einem Verkehrsunfall. Eine 62-jährige Frau fuhr mit ihrem Fahrrad in Richtung Ohligser Straße auf dem gemeinsamen Geh- und Radweg der Bonner Straße, als eine 41-jährige Frau mit ihrem Opel Adam aus der Nußbaumstraße auf die Bonner Straße einbiegen wollte. Bei dem folgenden Zusammenstoß erlitt die Radfahrerin leichte Verletzungen, die durch Rettungskräfte behandelt wurden. Der ...

    mehr
