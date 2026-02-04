Polizei Wuppertal

POL-W: W Zeugen gesucht - Raub auf Spielhalle

Wuppertal (ots)

Am 03.02.2026, um 19:52 Uhr, kam es in der Rödiger Straße zu einem Raub auf eine Spielhalle. Ein bislang unbekannter Mann betrat zur Tatzeit durch die Hintertür die Spielhalle und bedrohte eine Angestellte (48) mit einer Waffe. Er forderte das Geld aus der Kasse, welches ihm die 48-Jährige übergab. Der Unbekannte rannte in der Folge durch den Hintereingang aus dem Gebäude. Der Mann wird als circa 1,70m groß beschrieben. Zum Tatzeitpunkt trug er einen langen schwarzen Mantel sowie einen schwarz-weißen Kapuzenpullover und dunkelblaue Jeans. Die Kapuze hatte er aufgesetzt. Zudem hatte er weiße Sneaker und schwarze Handschuhe an. Sein Gesicht war größtenteils durch eine Sturmhaube verdeckt. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der 0202 / 284 0 bei der Polizei zu melden.

