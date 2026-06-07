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Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Verkehrsunfall nach kurzer Verfolgungsfahrt mit anschließenden Widerstandshandlungen

Delmenhorst (ots)

Am 06.06.2026, gegen 20:30 Uhr, bemerkt eine Funkstreifenwagenbesatzung einen auffälligen Pkw, VW Golf, im Gegenverkehr der Bremer Straße in Delmenhorst, folgt dem Pkw in Fahrtrichtung stadteinwärts und beabsichtigt, diesen einer Verkehrskontrolle zu unterziehen. Der Fahrzeugführer, ein 26-jähriger Delmenhorster, erhöht daraufhin sofort stark seine Geschwindigkeit, teilweise auf bis zu 170 km/h, und überholt diverse Fahrzeuge trotz dichtem Verkehr innerhalb geschlossener Ortschaften. In Höhe der Einmündung "Großer Tannenweg" verliert der Fahrzeugführer alleinbeteiligt die Kontrolle über seinen Pkw, kommt nach rechts von Fahrbahn ab und kommt auf einem Privatgrundstück zum Stehen. Sowohl der Fahrzeugführer, als auch die 19-jährige Beifahrerin, verlassen anschließend unverletzt das Fahrzeug und fliehen zu Fuß in unterschiedliche Richtungen. Der Fahrer kann nach kurzer Flucht durch einen Polizeibeamten gestellt werden. Parallel dazu konnte die flüchtende Beifahrerin durch die Streifenpartnerin ebenfalls zu Fuß gestellt werden. Beide Flüchtenden leisteten dabei körperlichen Widerstand. Der 28-jährige Polizeibeamte wurde leicht verletzt, war aber weiter dienstfähig. Grund der Flucht waren eine nicht vorhandene Fahrerlaubnis sowie eine Drogenbeeinflussung bei dem 26-jährigen Fahrzeugführer. Gegen beide Fahrzeuginsassen wurden Strafverfahren eingeleitet. Dem Fahrzeugführer wurde zudem eine Blutprobe entnommen. Am Pkw entstand Sachschaden. Die Unfallaufnahme erfolgte durch das PK Weyhe. Wer sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Weyhe unter Tel.: 0421-80660 zu melden. Sollten weitere Verkehrsteilnehmer bei der Flucht des Pkw gefährdet worden sein, bittet die Polizei Weyhe um entsprechende Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
i.A. Stoltz, PHK
Telefon: 04221-1559116
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
leitung-dsl@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

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