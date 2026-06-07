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Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Einbruch in Arztpraxis

Delmenhorst (ots)

In der Zeit vom 05.06.2026, 17:30 Uhr, bis zum 06.06.2026, 08:10 Uhr, ist es in der Bahnhofstraße in Delmenhorst zu einem Einbruchdiebstahl in eine Arztpraxis gekommen. Die bislang unbekannte Täterschaft verschaffte sich mittels Hebelwerkzeug über eine Hintertür Zutritt zu dem Objekt. Im Inneren wurden mehrere Türen gewaltsam geöffnet sowie Spinde von Mitarbeitern aufgebrochen. Durch die Täterschaft wurde Bargeld in einer Geldkassette aufgefunden und entwendet. Wer sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Delmenhorst unter Tel.: 04221-1559-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
i.A. Stoltz, PHK
Telefon: 04221-1559116
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
leitung-dsl@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

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