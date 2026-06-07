Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Blitzeinschlag in Mehrparteienhaus

Delmenhorst (ots)

Am 05.06.2026, gegen 15:20 Uhr, kam es im Rahmen eines starken Gewitters zu einem Blitzeinschlag in ein Mehrparteienhaus in der Lethestraße in Delmenhorst. Durch den Einschlag wurden zwei Stromverteilerkästen komplett zerstört. Dieser Umstand führte zu einem vorübergehenden Stromausfall in Teilen der Lethestraße. Zu Personenschäden ist es nicht gekommen. Die Feuerwehr Delmenhorst war mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort.

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