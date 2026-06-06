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Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Brake - Brand eines Doppelhauses

Delmenhorst (ots)

Am 06.06.2026, um 12:43 Uhr, wurde der Leitstelle der Polizei eine Rauchentwicklung in der Feldstraße in Brake mitgeteilt. Durch die sofort entsandte Streifenwagenbesatzung des PK Brake konnte ein im Brand befindliches Doppelhaus festgestellt werden. Der Brand hatte bereits ein erhebliches Ausmaß angenommen, so dass eine sofortige Evakuierung der beiden Wohneinheiten und auch der Nachbarhäuser durchgeführt wurde. Die Wohnungsinhaber der zunächst brandbetroffenen Doppelhaushälfte wurden leicht verletzt an den Rettungsdienst übergeben und dem Krankenhaus zugeführt. Die Bewohner der anderen Doppelhaushälfte konnten in der Nachbarschaft untergebracht werden. Der Brand griff von der einen Haushälfte auf das gesamte Gebäude über, das durch den Brand vollständig zerstört wurde. Die Löscharbeiten gestalteten sich aufgrund der eng aneinander stehenden Nachbarhäuser insgesamt als sehr schwierig. Nur durch den Einsatz der Drehleiter konnten weitere gezielte Löscharbeiten durch die Feuerwehr durchgeführt werden und ein Übergreifen des Brandes auf weitere Häuser verhindert werden. Aufgrund weiterer Glutnester in den Wänden musste das gesamte Gebäude kontrolliert eingerissen werden. Der Schaden wird auf ca. 600.000EUR geschätzt. Die Feuerwehren Brake-Hafenstraße, Hammelwarden und Golzwarden waren mit einem Großaufgebot im Einsatz. Für den Löscheinsatz mussten die Feldstraße und Teile der Kirchenstraße/Lange Straße gesperrt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und den Brandort beschlagnahmt. Zur Zeit dauern die Löscharbeiten noch an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
i.A. Stoltz, PHK
Telefon: 04221-1559116
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
leitung-dsl@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

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