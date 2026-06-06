Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Nordenham - Sachbeschädigung durch Autoposer

Delmenhorst (ots)

Am 05.06.2026, gegen 23:40 Uhr, befährt eine Streifenwagenbesatzung des PK Nordenham die Atenser Allee in Nordenham. Die Beamten bemerken, wie ein BMW M1 auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes den Motor laut aufheulen sowie die Reifen durchdrehen lässt und dort sogenannte "Donuts" fährt. Dadurch sind starke Reifenabdruckspuren in der Größe von ca. 30 x 30 Metern auf dem Parkplatz entstanden. Durch die Beamten wird der 23-jährige Fahrzeugführer aus Nordenham angehalten und die Fahrmanöver werden unterbunden. Gegen ihn wird ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Des Weiteren wurde das geschädigte Unternehmen über den Verursacher der Sachschäden für zivilrechtliche Ansprüche in Kenntnis gesetzt.

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