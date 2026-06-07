Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Einbruch in Büroräume der Ev.-Luth. Kirche Delmenhorst

Delmenhorst (ots)

In der Zeit vom 04.06.2026, 12:30 Uhr, bis zum 06.06.2026, 13:05 Uhr, ist es zu einem versuchten Einbruchdiebstahl in die Büroräumlichkeiten der Ev.-Luth. Kirche Delmenhorst in der Lutherstraße in Delmenhorst gekommen. Die bislang unbekannte Täterschaft verschaffte sich durch Aufhebeln eines Fensters im rückwärtigen Bereich Zutritt zu den Räumlichkeiten. Im Inneren des Objektes wurden weitere Türen aufgebrochen. Ob Diebesgut erlangt wurde, konnte bislang nicht geklärt werden. Wer sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Delmenhorst unter Tel.: 04221-1559-0 zu melden.

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