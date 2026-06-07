Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Versuchter Einbruchdiebstahl in Fitnesscenter

Delmenhorst (ots)

In der Zeit vom 05.06.2026, 22:00 Uhr, bis zum 06.06.2026, 09:30 Uhr, ist es zu einem versuchten Einbruchdiebstahl in ein Fitnesscenter in der Stedinger Straße in Delmenhorst gekommen. Die bislang unbekannte Täterschaft hebelte die Nebeneingangstür zu dem Gebäudekomplex auf und gelangte so in das Innere des Objektes. Anschließend begab sich die Täterschaft zielgerichtet in die Büroräumlichkeiten und durchsuchte diese. Diebesgut wurde nicht erlangt. Wer sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Delmenhorst unter Tel.: 04221-1559-0 zu melden.

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