Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Verlorene Plane nimmt Auto die Sicht

Höxter (ots)

Auf der B 64 zwischen Holzminden und Höxter hat ein Transporter während der Fahrt eine verlorene Plastikplane aufgewirbelt. Die landete auf der Windschutzscheibe eines dahinter fahrenden Audis - und nahm dem Fahrer die Sicht. Der Audi landete im Straßengraben.

Das Verkehrskommissariat der Polizei in Höxter hat nun Ermittlungen dazu aufgenommen. Der unbekannte Transporter war weitergefahren. Ob der Fahrer etwas von dem Vorfall mitbekommen hat, ist unklar. Er sollte sich mit der Polizei in Verbindung setzen.

Der Unfall ereignete sich am Freitag, 24. Juli, gegen 19.45 Uhr. Ein 20-Jähriger fuhr mit einem schwarzen Audi auf der B64 von Holzminden kommend in Fahrtrichtung Höxter. Vor ihm fuhr ein weißer Transporter, vermutlich ein Mercedes Sprinter. Der Transporter sei über eine große Plastikplane gefahren, die daraufhin aufgewirbelt wurde und auf der Windschutzscheibe des Audi landete. Dem 20-Jährigen wurde dadurch die Sicht genommen, so dass er im Straßengraben landete.

Der Fahrer bleib unverletzt, am Audi entstand Sachschaden in Höhe von rund 3.500 Euro. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05271/962-0 zu melden. /nig

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