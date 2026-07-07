Polizei Dortmund

POL-DO: Zivilcourage zeigen - aber richtig! Polizei Dortmund bietet Kurse für Zivilcourage an, es sind noch wenige Plätze frei!

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0564

Was soll ich tun, wenn eine andere Person bedrängt oder verletzt wird? Wenn ich eine Straftat beobachte und sehe, dass jemand meine Hilfe benötigt? Die Antwort ist: Zivilcourage zeigen!

Und genau um dieses Thema zusammen mit praktischen Übungen geht es im Zivilcourage Kurs: "Frühzeitig aus bedrohlichen Situationen aussteigen!" und "Helfen, ohne Selbstgefährdung!". Unter diesen Mottos bietet das Kriminalkommissariat Kriminalprävention/Opferschutz der Polizei Dortmund zwei jeweils zweitägige Kurse an. Hierzu laden wir Interessierte herzlich ein.

Im Einzelnen werden folgende Fragestellungen beleuchtet:

- Wie entsteht Gewalt? - Wie wirkt Körpersprache? - Welche Möglichkeiten des Ausstiegs aus bedrohlichen Situationen gibt es? - Wie kann ich Zivilcourage ohne Selbstgefährdung zeigen?

Es handelt sich um einen zweitägigen Kurs, der an folgenden Terminen stattfindet: 21.07.2026 und 28.07.2026, 16:30 - 19:30 Uhr (Sie sollten beide Kurstage wahrnehmen können!) Weitere Kurse sind in Planung, hierfür können Sie sich auf die Warteliste setzen lassen.

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