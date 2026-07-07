Polizei Dortmund

POL-DO: 2. Folgemeldung: Versuchtes Tötungsdelikt mit Messer in Dortmund-Scharnhorst: Die Polizei hat eine Mordkommission eingesetzt und sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0563

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Dortmund und der Polizei Dortmund

Wie bereits unter der lfd. Nr. 0556 und lfd. Nr. 0562 berichtet, kam es am Montag (6. Juli) zu einem versuchten Tötungsdelikt mit einem Messer in Dortmund- Scharnhorst.

Weitere Informationen finden Sie hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4971/6309448 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4971/6309775

Ein dringender Tatverdacht gegen die Beschuldigten konnte zum aktuellen Stand der Ermittlungen nicht begründet werden. Diese wurden zwischenzeitlich aus dem Polizeigewahrsam entlassen.

Die Polizei sucht weiterhin Zeugen, die Angaben zum Tathergang machen können.

Hinweis für Medienvertreter: Presseauskünfte erteilt ausschließlich die Staatsanwaltschaft Dortmund. Rückfragen zu dieser Pressemitteilung richten Sie bitte an Staatsanwalt Felix Giesenregen unter der Telefonnummer 0231/92626104.

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