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Polizei Dortmund

POL-DO: Folgemeldung: Schwerer Raub mit Messer in Dortmund-Scharnhorst: Die Polizei hat eine Mordkommission eingesetzt

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0562

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Dortmund und der Polizei Dortmund

Wie bereits unter der Lfd. Nr. 0556 kam es am Montag (6. Juli) zu einem schweren Raub mit einem Messer in Dortmund-Scharnhorst.

Weitere Informationen finden Sie hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4971/6309448

Nach weiteren Ermittlungen und aufgrund der Schwere der Verletzungen (Lebensgefahr) wurde der Sachverhalt als versuchtes Tötungsdelikt eingestuft. Eine Mordkommission der Polizei Dortmund hat die Ermittlungen übernommen.

Hinweis für Medienvertreter: Presseauskünfte erteilt ausschließlich die Staatsanwaltschaft Dortmund. Rückfragen zu dieser Pressemitteilung richten Sie bitte an Staatsanwalt Felix Giesenregen unter der Telefonnummer 0231/92626104

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Dortmund
Diana Krömer
Telefon: 0231/132-1022
E-Mail: poea.dortmund@polizei.nrw.de
https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell

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