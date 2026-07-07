POL-DO: Folgemeldung: Schwerer Raub mit Messer in Dortmund-Scharnhorst: Die Polizei hat eine Mordkommission eingesetzt
Dortmund (ots)
Lfd. Nr.: 0562
Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Dortmund und der Polizei Dortmund
Wie bereits unter der Lfd. Nr. 0556 kam es am Montag (6. Juli) zu einem schweren Raub mit einem Messer in Dortmund-Scharnhorst.
Weitere Informationen finden Sie hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4971/6309448
Nach weiteren Ermittlungen und aufgrund der Schwere der Verletzungen (Lebensgefahr) wurde der Sachverhalt als versuchtes Tötungsdelikt eingestuft. Eine Mordkommission der Polizei Dortmund hat die Ermittlungen übernommen.
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