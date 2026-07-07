Polizei Dortmund

POL-DO: Temporäre Einschränkungen der Telefonanlage des PP Dortmund am 09. Juli - Notruf 110 nicht betroffen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0553

Aufgrund von Wartungsarbeiten an der Telefonanlage des Polizeipräsidiums Dortmund und seiner Außenliegenschaften kommt es zu temporären Einschränkungen der Erreichbarkeit für Telefonnummern, die mit 132 beginnen.

Folgende Tage und Zeiträume sind betroffen:

1. 09.07.2026, 04:00 Uhr bis ca. 06:00 Uhr (Ausfallzeit von bis zu 60 Minuten)

2. 09.07.2026, 22:00 Uhr bis ca. 10.07.2026, 06:00 Uhr (Ausfallzeit von bis zu 30 Minuten) - ausgenommen sind die Polizeiwachen Huckarde, Nord und Körne.

Die Polizei bittet alle Bürger, die keinen Notfall haben, vorerst eine E-Mail an poststelle.dortmund@polizei.nrw.de zu schicken.

Wir weisen darauf hin, dass der Polizeinotruf 110 ausdrücklich nicht von der Störung betroffen ist.

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